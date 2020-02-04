Меликян полностью изменит состав ФК Львов на второй контрольный поединок

Главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян прокомментировал первый спарринг команды, в котором "сине-золотые львы" сыграли вничью 0:0 с сербской "Воеводиной".

Результат матча коуч считает очень хорошим, как для первого поединка в Турции.

"Но в этой игре я увидел, над чем нам еще стоит работать, - говорит Меликян. - Поэтому нам предстоит еще немало работы впереди. Есть ошибки, над которым надо работать, которые надо исправлять, чтобы избежать в дальнейшем.

Но также я увидел, что футболисты стараются, пытаются выполнять те тренерские установки, над которыми мы работаем на сборе. Стоит отметить и уровень соперника. Не всё удавалось из-за их игру. Но это позволит нам лучше подготовиться к матчам чемпионата.

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О новичках, рассуждает тренер, пока рано делать выводы.

"Ведь некоторые недавно присоединились к нашей команде. А есть и те, кто только переехал в Украину. Им надо дать время на акклиматизацию, - говорит наставник ФК "Львов". - Но я вижу положительные моменты. Новые игроки пытаются поскорее влиться в коллектив, принять игру команды, которую исповедует наш тренерский штаб".

Сегодня, 4 февраля, будет только одна тренировка. Те же игроки, которые играли против "Воеводины", будут проходить восстановительные процедуры.

"Вечером всех ожидает тактическая подготовка. На следующий матч 5 февраля выйдут те игроки, которые не попали в стартовый состав на первую игру, - отмечает тренер. - Я хочу, чтобы все футболисты получили игровую практику на сборе. Чтобы каждый получил возможность показать, на что он способен. У нас нет такого, что есть первый состав, и есть второй. Тренерский штаб отталкивается от того, кто как себя проявляет на тренировках и играх".