Среди игроков Мариуполя определили лучших бегунов

Азовцы, прибыв в турецкий Сиде, сдали "экзамен". Александр Бабич устроил для подопечных сразу два беговых теста - 30 метров на максимальной скорости и 11 отрезков по 30 метров.

С первой задачей лучше всех справились Алексей Кащук, Дмитрий Топалов и Алексей Быков (прошлогодний победитель Сергей Горбунов на этот раз участия в "забеге" не участвовал).

Дмитрий Мишньов, тот же Быков и Андрей Кулаков показали лучшие результаты во втором тесте, который позволяет оценить скоростную выносливость футболистов.

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Хорошие результаты показали и опытные футболисты - Сергей Яворский, Валерий Федорчук и Руслан Фомин.

"Да, приходится бегать. У нас сейчас в команде много "бегунков", а нам не хочется быть последними - вот и стараемся не отставать. Можно сказать, что молодежь для нас в этом плане - пример", - отметил после тестов Валерий Федорчук.

Для максимально точного результата тренерский штаб азовцев использовал современную портативную систему Microgate Witty (Wireless Trening Timer). На специальные датчики (Microgate), через которые пробегает футболист, установленные фотоэлементы. Данные из них мгновенно передаются на компьютер. Таким образом, тренер в режиме реального времени может следить за работой спортсмена (анализировать скорость, динамику) и вносить изменения.