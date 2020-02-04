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Кадар нагрубил Михайличенко при всей команде - СМИ
Во время тренировки
На вчерашней тренировке киевского "Динамо" произошла беспрецедентная ситуация: венгерский защитник команды Тамаш Кадар устроил эмоциональный взрыв и при всей команде нагрубил главному тренеру команды Алексею Михайличенко.
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Сразу после этой тренировки, сообщает dynamo.kiev.ua, защитник был переведен в дублирующий состав.
Вместо Кадара в основу вызван Александр Романчук.
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Источник:Динамо Київ від Шурика
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Комментарии (16)
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mr_kubik (City)
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