Кадар нагрубил Михайличенко при всей команде - СМИ

Як то кажуть " проблема на лице", вже багато років в ДК, як і в укр футболі загалом не функціонує психологічний підхід (виховання, розмови, мотивація) як командний так і індивідуальний. Психологи повинні працювати з гравцями з першого їхнього дня перебування в академіях 24 год на добу. Історія з тренерами це взагалі катастрофа. Щоб потрапити в футбольну тренерську кухню, навіть на ліцензію С, без кумовства та "лапувки" не обійтись, що в результаті призводить до відсутності здорової конкуренції серед відчизняних тренерів. Що тут говорити коли на матчах серед 8 річних дітей часто густо можна почути як коуч горланить щось типу "ти ВЇУХО куда ЬДЯЛБ АКУС пас віддаєш" .. Коли на ТВ генії тактики по 30 хв на величезних моніторах розжовують глядачеві ТТД команд неначе гвардіоли та клопи а на ділі не змогли виграти 2 гої ліги наприклад Словаччини. . Це саме стосується відбору в супер академії ДК КЛ МХ ШД де перевагу відають не таланту дітей а товщині гаманця їхніх батьків. Я це все до того що в країні де корупція проникла в найпотаємніші куточки суспільства Дуже важко (читай не можливо ) виховати якісного тренера чи гравця. Слава Україні!!!