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Кадар нагрубил Михайличенко при всей команде - СМИ

Премьер-лига
(9 голосов)

Во время тренировки

Кадар нагрубил Михайличенко при всей команде - СМИ
Новина українською

На вчерашней тренировке киевского "Динамо" произошла беспрецедентная ситуация: венгерский защитник команды Тамаш Кадар устроил эмоциональный взрыв и при всей команде нагрубил главному тренеру команды Алексею Михайличенко.

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Сразу после этой тренировки, сообщает dynamo.kiev.ua, защитник был переведен в дублирующий состав.

Вместо Кадара в основу вызван Александр Романчук.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) Тамаш Кадар
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Комментарии (16)
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mr_kubik (City)
04.02.2020 в 15:15
Як то кажуть " проблема на лице", вже багато років в ДК, як і в укр футболі загалом не функціонує психологічний підхід (виховання, розмови, мотивація) як командний так і індивідуальний. Психологи повинні працювати з гравцями з першого їхнього дня перебування в академіях 24 год на добу. Історія з тренерами це взагалі катастрофа. Щоб потрапити в футбольну тренерську кухню, навіть на ліцензію С, без кумовства та "лапувки" не обійтись, що в результаті призводить до відсутності здорової конкуренції серед відчизняних тренерів. Що тут говорити коли на матчах серед 8 річних дітей часто густо можна почути як коуч горланить щось типу "ти ВЇУХО куда ЬДЯЛБ АКУС пас віддаєш" .. Коли на ТВ генії тактики по 30 хв на величезних моніторах розжовують глядачеві ТТД команд неначе гвардіоли та клопи а на ділі не змогли виграти 2 гої ліги наприклад Словаччини. . Це саме стосується відбору в супер академії ДК КЛ МХ ШД де перевагу відають не таланту дітей а товщині гаманця їхніх батьків. Я це все до того що в країні де корупція проникла в найпотаємніші куточки суспільства Дуже важко (читай не можливо ) виховати якісного тренера чи гравця. Слава Україні!!!
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0
0
mr_kubik (City)
04.02.2020 в 14:58
".. надо собраться, в ресторане, пропустить по рюмочке другой шлифануть пивком. Команда ет семя ет. .."(С)
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+1
-1
avatar
RockNRoLLa (IF)
04.02.2020 в 15:06
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
04.02.2020 в 14:52
Суркис бери тренером Ротаня и у него новый стиль тренеровок сначало отступать потом все вперёд типа бей беги
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0
-1
Onside (Чернігів)
04.02.2020 в 14:17
з одного боку гравець не правий. З іншого він не перший за доволі короткий час, що дозволяє задуматись що є системні проблеми в самому клубі і організації процессу.
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+2
-1
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ПетроФ (Луцьк)
04.02.2020 в 13:23
Те зщо в Кадара є характер було видно. Я думав що він може стати лідером команди. Помилився, адже для цього потрібні ще і мізги, які в нього як видно відсутні((
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+3
-4
avatar
armik (Киев)
04.02.2020 в 13:38
А играть в футбол за этого инвалида будет Суркис?
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+2
-2
Technical
04.02.2020 в 13:22
Тамаш не витримав ) Але він вже не перший, ще був Родрігес. Михайличенко - не тренер, коли Суркіс це зрозуміє... але коли зрозуміє, призначить Алієва
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+7
-4
Счётчик шансов (Полтава)
04.02.2020 в 13:48
Пацталом!
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+1
-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
04.02.2020 в 13:21
Ни в коем случае не защищаю Кадара. Просто на секунду промелькнула мысль: "А вдруг ему было за что нагрубить?"
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+5
-5
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armik (Киев)
04.02.2020 в 13:10
Дожились, что какие то инвалиды уже грубят тренеру ДК.
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+4
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
04.02.2020 в 12:43
превратили Динамо Киев в цирк, один полудеревянный открывает рот на тренера, второй хлюпик допускает это. Возьмите нормального тренера, и не будет таких ситуаций, да и таких полен в команде тоже не будет.
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+7
-2
Alex Sunchez
04.02.2020 в 12:59
сурку нужен ручной тренер, среди "нормальних" таких тренеров нет.
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+3
-2
Просто Квашин (Харьков)
04.02.2020 в 13:13
Может тебя пенек взять...Будешь Кадару трусы стирать...
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+3
-3
cucumber (Киев)
04.02.2020 в 12:33
Схоже, що знову не все у порядку в датському королевстві. вася огурцов
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+4
-3
аалекс ( Крым)
04.02.2020 в 12:28
У Михайличенко и так не очень получается, так еще этот черт смуту разводит. Его не то что в дубль, на х.. гнать из команды.
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+7
-4

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