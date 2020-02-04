Лебеденко сравнил украинский футбол с испанской Сегундой

Левый защитник Орест Лебеденко, который до недавнего времени выступал в "Луго" в испанской Сегунде, а с конца прошлой недели - в аренде донецкого "Олимпика".

Игрок констатирует: не было особой практики в "Луго", поэтому вместе с клубом решил уйти в аренду, чтобы больше играть.

"Был не один вариант продолжения карьеры, но "Олимпик" был наиболее конкретным в этом плане", - признает Орест в интервью sport.ua.

Подумал Лебеденко и о причинах, почему не сумел закрепиться в основе испанской команды.

"Это футбол. Возможно, я недорабатываю по требованиям наставника. Хотя на тот момент, думаю, отдавал всего себя, чтобы получить доверие от тренера. Может, сказалось и то, что я был самым молодым в команде, где-то не хватило опыта. Да, играл я мало, но я не делаю из этого трагедии.

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В "Луго" я ​​многому научился в плане тактики, там этому компоненту уделяют очень большое внимание. Ритм игры - сумасшедший, без хорошей физической готовности ты - не конкурент.

Сегунда - непредсказуемый чемпионат, каждый матч, как последний. После первого круга "Депортиво", казалось, будет явным аутсайдером, но команда за несколько туров вылезла из этой зоны. Желаю, чтобы как минимум такой рывок получился и у "Луго", буду за них переживать", - говорит игрок.

Хотя арендное соглашение было заключено ранее, Орест только недавно добрался в Турцию, где находится на тренировочном сборе "Олимпик".

"Все дело в том, что у нас есть собака, которую перевезти в самолете - еще та проблема, если не хочешь сдавать животное в багаж, - отмечает Лебеденко. - Не все авиакомпании соглашаются пускать в салон собаку, даже если она маленькая. Вот из-за этой проблемы нам сначала пришлось лететь в Киев. Там с животным осталась моя девушка, а сам я улетел в Турцию. Дорога в целом заняла около 30 часов".