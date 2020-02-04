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Черногорский нападающий Зари: Кто знает, может нам выпадет возможность попробовать себя в ЛЧ?

Премьер-лига
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Сравнил сбор Будучности и луганчан

Черногорский нападающий Зари: Кто знает, может нам выпадет возможность попробовать себя в ЛЧ?
Новина українською

Новичок луганской "Зари", черногорский форвард Михайло Перович проходит адаптацию в коллективе "черно-белых" и уверяет, что атмосфера в команде отличная.

С адаптацией, говорит Перович, ему помогает Никола Василь.

По сравнению со сбором в бывшей команде Михайла, "Будучности", в Заре сложнее и больше приходится работать.

Здесь занятия более интенсивные, больше работы с мячами. Если сравнивать сбор в "Будучности" и в "Заре", то в "черно-белых" они проходят тяжелее. Буду стараться расти и прогрессировать вместе с командой.

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Вспомнил Михайло и свой гол в ворота луганской "Зари" в розыгрыше Лиги Европы:

"Перед игрой в квалификации Лиги Европы мы подробно изучали луганчан, и я многое узнал о моей новой команде. "Заря" играла и играет в хороший, агрессивный футбол. Видно настоящий европейский стиль. Уверен, что благодаря такой игре мы можем добиться хорошего результата в нынешнем сезоне".

Сейчас, отмечает Перович, "Заря" идет на третьем месте, уступая "Динамо" всего лишь 2 очка.

"Хочется быть как можно выше. Нужно сделать все, для того, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы. А там кто знает, может нам представится возможность попробовать себя и в Лиге Чемпионов?", - спрашивает Перович.

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В статье: Заря (Луганск) УПЛ Будучност (Подгорица) Михайло Перович
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Источник:
ФК Зоря

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