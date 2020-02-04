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Лебеденко надеется через Олимпик попасть в молодежную сборную
Впервые общался с Висенте Гомесом
Защитник левого фланга донецкого "Олимпика" Орест Лебеденко, который только что приехал из Испании, где до сих пор выступал, рассказал, что с новой команды знает нескольких игроков - Назара Вербного, Тараса Завийского и Павла Ксенза.
Со всеми ними играл в "Карпатах". С юниорских сборных - Андрея Кравчука и Игоря Снурницина.
Шансы на попадание "Олимпика" в первую шестерку, рассуждает Лебеденко, неплохие.
А с тренером Висенте Гомеса Орест общался пока только в рабочем режиме.
Мне объясняли тактические перестройки коллектива, правильность перемещений на поле.
Орест надеется, что практика в "Олимпик" может приблизить его к молодежной сборной Украины.
"Хотя право играть за "Олимпик" еще нужно заслужить. Я хочу выступать за молодежную сборную Украины, но прекрасно понимаю и тренеров, которым нет смысла вызывать футболиста, который сыграл за год в 6 официальных поединках", - признает Лебеденко в интервью sport.ua.