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Де Пена феерит на тренировке Динамо: подработал - и через себя
Вратарь - не у дел
Карлос де Пена отличился красивым голом во время тренировки киевского "Динамо" на сборе в Турции.
После удара (вероятно Сидорчука) вратарь Бущан сумел отбить мяч.
Но круглого спиной к воротам подхватил де Пена: он подбил шар вверх - и пробил через себя.
Что из этого получилось - смотрите сами в видео.
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Источник:Інстаграм ФК Динамо
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