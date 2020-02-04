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Де Пена феерит на тренировке Динамо: подработал - и через себя

Премьер-лига
(1 голосов)

Вратарь - не у дел

Де Пена феерит на тренировке Динамо: подработал - и через себя
Новина українською

Карлос де Пена отличился красивым голом во время тренировки киевского "Динамо" на сборе в Турции.

После удара (вероятно Сидорчука) вратарь Бущан сумел отбить мяч.

Но круглого спиной к воротам подхватил де Пена: он подбил шар вверх - и пробил через себя.

Что из этого получилось - смотрите сами в видео.

⚽ @carlosdepena

Публикация от FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

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В статье: Динамо (Киев) тренировка Карлос де Пена
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