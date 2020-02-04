Де Пена феерит на тренировке Динамо: подработал - и через себя

Карлос де Пена отличился красивым голом во время тренировки киевского "Динамо" на сборе в Турции.

После удара (вероятно Сидорчука) вратарь Бущан сумел отбить мяч.

Но круглого спиной к воротам подхватил де Пена: он подбил шар вверх - и пробил через себя.

Что из этого получилось - смотрите сами в видео.