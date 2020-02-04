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Шапаренко: Если придет предложение от Шахтера, то я откажусь

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбека приглашали горняки, когда он еще играл в академии Мариуполя

Шапаренко: Если придет предложение от Шахтера, то я откажусь
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о том, что он не перейдет в "Шахтер", если такое предложение поступит.

"У меня было два предложения от "Шахтера", еще когда я был в академии "Мариуполя". Приглашали многих ребят из нашей команды, некоторые ушли, я — нет. Не хотелось, не тянуло. Я тогда хорошо играл, но подумал, что в "Шахтере" пока слишком большая конкуренция для меня. Тогда был не готов.

Все говорят, что никогда не перейдут в "Шахтер". Лучше доказать это делом, а не говорить сейчас, чтобы меня болельщики на руках носили. Если придет предложение от "Шахтера" — я откажусь", - сказал Шапаренко.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Николай Шапаренко
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(2 голосов)
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (8)
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Инспектор ( )
04.02.2020 в 18:50
Такие как Шапаренко могут смело говорить , что если будут звать в "Реал" — я откажусь. Не позовут
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0
0
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Maldini (Киев)
04.02.2020 в 18:32
шАПАР,ТЫ ЧЁ С ПАЛЬМЫ УПАЛ?!С ТВОЕЙ ИГРОЙ,ты тянешь на первую лигу,а может и на футзал!Ты и Шахтёр?!Только полбоем!!!!!!!!! ,
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+1
-1
York (Донецк)
04.02.2020 в 18:29
Принципиальный )))
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
04.02.2020 в 18:01
а кому ты там нужен
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+2
0
avatar
beatles (Крыжополь)
04.02.2020 в 18:16
Да, говорят, кофе приносит быстро...
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+2
-1
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Maldini (Киев)
04.02.2020 в 18:35
Жук,ты просто прелесть,сорвал у меня эти слова с языка!Да он и это не сделает как надо-БАРЫШНЯ!Зачем волосы сбрил?!
+1
0
alex 66 (Кременчуг)
04.02.2020 в 17:25
А зря!!! В Солигорске нормальная команда, ты подумай!
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+4
0
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beatles (Крыжополь)
04.02.2020 в 18:15
Хоть один новичок Солигорска покупал с подъемных Бентли? то-то же
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+1
-1

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