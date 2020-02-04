Шапаренко: Если придет предложение от Шахтера, то я откажусь

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о том, что он не перейдет в "Шахтер", если такое предложение поступит.

"У меня было два предложения от "Шахтера", еще когда я был в академии "Мариуполя". Приглашали многих ребят из нашей команды, некоторые ушли, я — нет. Не хотелось, не тянуло. Я тогда хорошо играл, но подумал, что в "Шахтере" пока слишком большая конкуренция для меня. Тогда был не готов.

Все говорят, что никогда не перейдут в "Шахтер". Лучше доказать это делом, а не говорить сейчас, чтобы меня болельщики на руках носили. Если придет предложение от "Шахтера" — я откажусь", - сказал Шапаренко.