Хобленко: Мне кажется, что в Днепре-1 я буду больше прогрессировать

Нападающий Алексей Хобленко, который до недавнего времени выступал за "Динамо-Брест", рассказал о своем переходе в "Днепр-1".

"Я добился хороших результатов в брестском "Динамо", мы стали чемпионами страны, завоевали Суперкубок. Понимал, что предстоит дебют в квалификации Лиги чемпионов, но сделал этот шаг, который для себя считаю шагом вперед. Возможно, кто-то считает по-другому, но, мне кажется, что в "Днепре-1" я буду больше прогрессировать.

Руководство брестского "Динамо" со мной вело переговоры на протяжении какого-то времени. Но в последний день перед отъездом я встретился с руководителями клуба, и мы пожелали друг другу удачи. Я сказал, что вижу себя в другой команде, мы попрощались, и я уехал.

Сейчас ощущаю прилив эмоций: все-таки нахожусь дома. Многих ребят по "Днепру" знаю, с тренером быстро познакомился, так что легко вливаюсь в команду. Одним словом, эмоции положительные, потому что вернулся домой", — сказал Хобленко.