  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хобленко: Мне кажется, что в Днепре-1 я буду больше прогрессировать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хобленко: Мне кажется, что в Днепре-1 я буду больше прогрессировать

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард рассказал, почему сменил чемпиона Беларуси на середняка УПЛ

Хобленко: Мне кажется, что в Днепре-1 я буду больше прогрессировать
Новина українською

Нападающий Алексей Хобленко, который до недавнего времени выступал за "Динамо-Брест", рассказал о своем переходе в "Днепр-1".

"Я добился хороших результатов в брестском "Динамо", мы стали чемпионами страны, завоевали Суперкубок. Понимал, что предстоит дебют в квалификации Лиги чемпионов, но сделал этот шаг, который для себя считаю шагом вперед. Возможно, кто-то считает по-другому, но, мне кажется, что в "Днепре-1" я буду больше прогрессировать.

Руководство брестского "Динамо" со мной вело переговоры на протяжении какого-то времени. Но в последний день перед отъездом я встретился с руководителями клуба, и мы пожелали друг другу удачи. Я сказал, что вижу себя в другой команде, мы попрощались, и я уехал.

Сейчас ощущаю прилив эмоций: все-таки нахожусь дома. Многих ребят по "Днепру" знаю, с тренером быстро познакомился, так что легко вливаюсь в команду. Одним словом, эмоции положительные, потому что вернулся домой", — сказал Хобленко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Хобленко Динамо (Брест) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
04.02.2020 в 17:59
5игр уже продули хорошо входишь
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...