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Десна проиграла в спарринге чешскому Словану
Черниговцы открыли счет, но не удержали преимущество
Во вторник 4 февраля черниговская "Десна" сыграла свой очередной спарринг на турецком сборе.
Команда Александра Рябоконя соперничала с чешским "Слованом" и потерпела поражение со счетом 1:2.
Интересно, что украинская команда открыла счет в самом начале матча, однако дважды пропустила до перерыва.
Десна — Слован (Либерец, Чехия) 1:2
Голы: Калитвинцев, 7 — Рондич, 17, 37.
Десна: Литовка (Паст, 46) — Конопля (Старенький, 60), Имереков (Арвеладзе, 65), Тамм, Мостовой (Западня, 46, (Мочуляк, 76)), Фаворов (Гитченко, 65), Домбровский (Ермаков, 46), Калитвинцев (Гуцуляк, 60), Хлебас (Будковский, 46), Картушов (Кузик, 46), Филиппов (Тотовицкий, 60).