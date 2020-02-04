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Десна проиграла в спарринге чешскому Словану

Премьер-лига
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Черниговцы открыли счет, но не удержали преимущество

Десна проиграла в спарринге чешскому Словану
Новина українською

Во вторник 4 февраля черниговская "Десна" сыграла свой очередной спарринг на турецком сборе.

Команда Александра Рябоконя соперничала с чешским "Слованом" и потерпела поражение со счетом 1:2.

Интересно, что украинская команда открыла счет в самом начале матча, однако дважды пропустила до перерыва.

Десна — Слован (Либерец, Чехия) 1:2

Голы: Калитвинцев, 7 — Рондич, 17, 37.

Десна: Литовка (Паст, 46) — Конопля (Старенький, 60), Имереков (Арвеладзе, 65), Тамм, Мостовой (Западня, 46, (Мочуляк, 76)), Фаворов (Гитченко, 65), Домбровский (Ермаков, 46), Калитвинцев (Гуцуляк, 60), Хлебас (Будковский, 46), Картушов (Кузик, 46), Филиппов (Тотовицкий, 60).

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В статье: Слован (Либерец) Десна (Чернигов)
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