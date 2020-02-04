Чоботенко: Год назад в Мариуполь тоже никто не верил, а мы заняли 4-е место

Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко рассказал, как команда работает на втором сборе в Турции.

— Начался второй сбор. В "Мариуполе" сейчас 24 полевых игрока. Конкуренцию ощущаешь?

— Конкуренция, безусловно, увеличилась. Мы играем в три защитника, а сейчас у нас на сборе 8 центральных защитников. Поэтому раcслабляться нельзя. Наоборот нужно работать в два раза сильнее, чтобы завоевать место в составе.

— В составе "Мариуполя" сейчас очень много молодых игроков…

— Да, молодежи у нас много. Даже видел в интернете статистику, что мы сейчас лидирует по количеству молодых игроков в команде. Клуб делает ставку на молодежь.

— Азовцы на первом сборе провел три спарринга и все игры завершились вничью. Насколько результат важен на данном этапе?

— Думаю, на первом сборе результат был не так важен. Сейчас главное — это показать свою игру, вспомнить наши взаимодействия, наиграть новые связи. А вот в последних играх уже нужно будет стараться показывать и результат. Всегда хочется побеждать даже на сборах.

— Цель на сезон руководство клуба уже озвучило?

— В первую очередь, попасть в первую шестерку. А потом уже стараться занять место как можно выше.

— Насколько это реально, учитывая, например, как усилил свой состав "Днепр-1"?

— Год назад в нас тоже никто не верил. Говорили, что "Мариуполь" — это молодая команда, а "Ворскла" — более опытная. Но мы пробились в "шестерку" и там достойно выступили, заняв 4-е место. Это футбол и здесь все возможно. Да, возможно, в нас не верят, но мы будем стараться попасть в первую "шестерку" и там лезть дальше вверх.

— А каковы твои амбиции на этот год?

— Хочется принести пользу команде и помочь выполнить поставленную задачу. Моя личная цель — играть в составе, расти и прогрессировать.