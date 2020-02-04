Шапаренко: С Хацкевичем у меня все было нормально, а вот с его ассистентами - не очень

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о своих взаимоотношениях с экс-тренером киевлян Александром Хацкевичем, при котором хавбек потерял место в основе.

"Лично с Хацкевичем у меня все было нормально, а вот с его ассистентами - не очень. С Хацкевичем у меня были хорошие отношения, он честный и открытый человек. Когда были проблемы - он меня вызывал и говорил мне об этом.

Помощники его, не знаю, я с ними не общался вообще. Были разногласия. Может из-за ассистентов, потому что они его накручивали. Возможно, я им не понравился, я не знаю.

В дубль меня никто не переводил, это выдумали. Просто меня не ставили в состав и я не играл. Не было поводов для перевода в дубль. Такое тренерское решение было. Только осенью начал играть.

Было очень тяжело психологически. Тренируешься и выкладываешься по максимуму, а тебя не ставят и не берут. Начинают появляться разные мысли. Сам себя накручиваешь. Сидорчук поддержал в той ситуации, Леднев тоже, Вербич постоянно разговаривал", - сказал Шапаренко.