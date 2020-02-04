Селюк: Мы знали, что Каргбо не сможет играть до конца сезона, но Динамо его брало на будущее

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию со своим клиентом Ибрагимом Каргбо, которого недавно подписало "Динамо". Напомним, что Каргбо в ходе текущей кампании уже был заигран за два клуба и, согласно правилам ФИФА, не имеет права выступать за третий клуб до конца сезона.

"Конечно, мы знали, что Каргбо не может быть заигран в этом сезоне. Но он приобретался не для того, чтобы закрыть ситуацию до конца сезона. Когда он приобретался, ему было 19, и был замысел, что он до конца сезона поработает с молодежной командой, и потом уже перейдет в первую команду.

Но Каргбо проявляет себя очень хорошо, Михайличенко он понравился и теперь работает с первой командой.

Знало ли "Динамо" об этой ситуации? Это здесь не важно. Важно то, что этот футболист приобретался на будущее. И никто не мог подумать, что он вот в 19 лет так сразу сделает эти шаги.

"Динамо" как раз и думало, что футболист до лета будет адаптироваться в клубе. В чемпионате осталось играть два-три месяца. Так что теперь, не приобретать футболиста на годы, который принесет пользу, я надеюсь, в Лиге чемпионов", - сказал Селюк.