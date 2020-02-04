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Русин вернулся в общую группу Динамо, Бурда, Цыганков и Шабанов работают индивидуально

Премьер-лига
(2 голосов)

Цитаишвили и Нещерет перебазировались в команду U19

Русин вернулся в общую группу Динамо, Бурда, Цыганков и Шабанов работают индивидуально
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Киевское "Динамо" продолжает подготовку к весенней части сезона на втором сборе в Турции.

На третий день сбора "бело-синие" запланировали две тренировки.

После небольшого повреждения вернулся в общую группу команды Назарий Русин, в то время как по индивидуальной программе занимаются Никита Бурда, Виктор Цыганков и Артем Шабанов.

Также следует отметить, что покинули расположение основного состава киевлян Руслан Нещерет и Георгий Цитаишвили, которые продолжат подготовку непосредственно к матчу Юношеской Лиги УЕФА с загребским "Динамо" уже с командой "Динамо" U19.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов Никита Бурда Виктор Цыганков Георгий Цитаишвили Назарий Русин Руслан Нещерет
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Источник:
ФК Динамо

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