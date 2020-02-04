Русин вернулся в общую группу Динамо, Бурда, Цыганков и Шабанов работают индивидуально

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к весенней части сезона на втором сборе в Турции.

На третий день сбора "бело-синие" запланировали две тренировки.

После небольшого повреждения вернулся в общую группу команды Назарий Русин, в то время как по индивидуальной программе занимаются Никита Бурда, Виктор Цыганков и Артем Шабанов.

Также следует отметить, что покинули расположение основного состава киевлян Руслан Нещерет и Георгий Цитаишвили, которые продолжат подготовку непосредственно к матчу Юношеской Лиги УЕФА с загребским "Динамо" уже с командой "Динамо" U19.