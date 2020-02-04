Олимпик разгромил Локомотив и продолжает штамповать 100% результат в спаррингах

Донецкий "Олимпик" сыграл свой первый спарринг на втором учебно-тренировочном сборе в Турции. Подопечные Висенте Гомеса камня на камне не оставили от болгарского "Локомотива".

Интересно, что стартовый отрезок прошел за болгарами, а "олимпийцы" смогли выровнять игру лишь к середине первого тайма.

Впрочем, это не помешало украинской команде доказать свое превосходство – "Олимпик" забил первый гол незадолго до свистка на перерыв, ну а во втором тайме игра шла уже в одни ворота.

4:0 – дончане продолжают штамповать 100% результат в спаррингах, и следующий матч сыграют с "Работничками" из Северной Македонии.

Олимпик (Донецк, Украина) – Локомотив (Пловдив, Болгария) 4:0

Голы: Цымбалюк (40’), Шахаб (п 61’), Кравчук (63’), Дегтярев (90’)

Олимпик (1 тайм): Крынский - игрок на просмотре, Зотько, Пасич, Ксенз, Цымбалюк, Романовский, Балашов, Тейшейра, Политыло, Баланюк

Олимпик (2 тайм): Альими- Кравченко, Лукьянчук, Снурницын, Лебеденко, Кравчук, Вербный, Завийский, Чогадзе, Дегтярев, Шахаб.