Беседин не признает свою вину в употреблении допинга, рассмотрение дела затягивается

Нападающий "Динамо" Артем Беседин настаивает, что принимал препараты только от врачей столичного клуба, сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире онлайн-шоу "Циганик Live".

Именно поэтому расследование данного дела затягивается. Учитывая показания Беседина, УЕФА запросил необходимую документацию у "Динамо" с целью определить все обстоятельства ситуации. Именно поэтому рассмотрение дела займет не 30 дней, как сообщалось ранее а порядка двух месяцев.

Таким образом, УЕФА вынесет свое решение ближе к концу февраля.

Напомним, Беседин был отстранён от любой футбольной деятельности после того, как стало известно, что 23-летний украинец провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против "Мальме" (3:4). Игроку может грозить до 4-х лет дисквалификации.