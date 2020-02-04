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Беседин не признает свою вину в употреблении допинга, рассмотрение дела затягивается

Премьер-лига
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УЕФА затребовал документацию у Динамо

Беседин не признает свою вину в употреблении допинга, рассмотрение дела затягивается
Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин настаивает, что принимал препараты только от врачей столичного клуба, сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире онлайн-шоу "Циганик Live".

Именно поэтому расследование данного дела затягивается. Учитывая показания Беседина, УЕФА запросил необходимую документацию у "Динамо" с целью определить все обстоятельства ситуации. Именно поэтому рассмотрение дела займет не 30 дней, как сообщалось ранее а порядка двух месяцев.

Таким образом, УЕФА вынесет свое решение ближе к концу февраля.

Напомним, Беседин был отстранён от любой футбольной деятельности после того, как стало известно, что 23-летний украинец провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против "Мальме" (3:4). Игроку может грозить до 4-х лет дисквалификации.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
Football Hub

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