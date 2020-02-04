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Львов подписал экс-защитника Олимпика
Егор Клименчук недолго оставался без команды
ФК "Львов" объявил о подписании контракта с защитником Егором Клименчуком.
Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на два года.
Напомним, что предыдущим клубом игрока был "Олимпик", который защитник покинул в конце декабря. На его счету 9 сыгранных поединков за дончан в УПЛ, 4 из них - в текущем сезоне.
Также Клименчук ранее выступал за запорожский "Металлург", "Колос", "Авангард", белорусские "Минск" и "Нафтан".
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Источник:ФК Львов
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