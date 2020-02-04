Львов подписал экс-защитника Олимпика

ФК "Львов" объявил о подписании контракта с защитником Егором Клименчуком.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на два года.

Напомним, что предыдущим клубом игрока был "Олимпик", который защитник покинул в конце декабря. На его счету 9 сыгранных поединков за дончан в УПЛ, 4 из них - в текущем сезоне.

Также Клименчук ранее выступал за запорожский "Металлург", "Колос", "Авангард", белорусские "Минск" и "Нафтан".