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Динамо обновило заявку на УПЛ. Пока что без Бенито и Каргбо

Премьер-лига
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Киевляне дополнили заявку тремя игроками U-19

Динамо обновило заявку на УПЛ. Пока что без Бенито и Каргбо
Новина українською

Киевское "Динамо" начало дозаявку игроков на весеннюю часть УПЛ.

Киевляне внесли в заявку команды трех молодых игроков - голкипера Дениса Игнатенко (2002 года рождения), защитника Максима Дячука (2003) и нападающего Назара Волошина (2003). Все трое на данный момент работают с командой U-19.

Пока нет в заявке фамилий двух новичков "Динамо" - нападающего Ибрагима Каргбо и полузащитника Бенито. Интересно, что Каргбо, хоть и не будет заигран за киевский клуб до окончания сезона, может находится в заявке, а Бенито ждет необходимые документы для переезда в Украину.

Из заявки киевлян были исключены голкипер Даниил Червинский и защитник Тарас Дмитрук.

Также отметим, что "Динамо" еще сможет дозаявить игроков на УПЛ во второй день подачи заявок – 19 февраля.

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В статье: Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший Бенито Денис Игнатенко Максим Дячук Назар Волошин Даниил Червинский Тарас Дмитрук
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