Динамо обновило заявку на УПЛ. Пока что без Бенито и Каргбо

Киевское "Динамо" начало дозаявку игроков на весеннюю часть УПЛ.

Киевляне внесли в заявку команды трех молодых игроков - голкипера Дениса Игнатенко (2002 года рождения), защитника Максима Дячука (2003) и нападающего Назара Волошина (2003). Все трое на данный момент работают с командой U-19.

Пока нет в заявке фамилий двух новичков "Динамо" - нападающего Ибрагима Каргбо и полузащитника Бенито. Интересно, что Каргбо, хоть и не будет заигран за киевский клуб до окончания сезона, может находится в заявке, а Бенито ждет необходимые документы для переезда в Украину.

Из заявки киевлян были исключены голкипер Даниил Червинский и защитник Тарас Дмитрук.

Также отметим, что "Динамо" еще сможет дозаявить игроков на УПЛ во второй день подачи заявок – 19 февраля.