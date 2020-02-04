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Соль: Думаю, дней через 12 будем готовы на сто процентов
Форвард киевлян - о готовности команды к весенней части сезона
Форвард "Динамо" Фран Соль поделился своими впечатлениями от тренировочных сборов команды в Белеке.
- Фран, расскажи о сегодняшнем тренировочном дне.
- Сегодня было очень тяжело, но не так, как вчера, поскольку вчера мы бежали йо-йо тест, который нужно бежать на максимуме. Сегодня мы тоже поработали продуктивно, было много работы с мячами, что всегда приятно для игроков.
- Впереди контрольный матч "Динамо" со словенской "Олимпией". Какие надежды ты связываешь с этим матчем?
- Хотелось бы сыграть компактно, быстро и, конечно, же выиграть. Результат – не самое главное, но лично для нас, игроков, он важен.
- В сегодняшней тренировке твоим лучшим ассистентом был Виталий Буяльский. У вас с ним хорошая связка?
- Да, потому что он очень хорошо видит поле, Виталий – отличный игрок. Он всегда видит, когда я нахожусь в выгодной позиции для взятия ворот.
- Какой гол из сегодняшних тебе запомнился больше всего?
- Наверное, гол после удара головой. Получился красивый мяч. Я очень хочу забивать как можно больше голов, много работаю для этого.
- В паузах между тактическими упражнениями было много ударов по воротам. Можно ли сказать, что это твоя любимая работа? Сколько сегодня забил?
- Действительно, для футболистов это любимое занятие. Это всегда интересно. Не запомнил, сколько точно, но думаю, что забил четыре или пять мячей.
- Как бы ты оценил свою физическую форму? Удалось ли тебе уже заложить тот фундамент, который необходим для возобновления сезона?
- На первом сборе было очень тяжело. Мы много бегали, но это было необходимо. Сейчас, на втором сборе, мы больше работаем с мячом, больше внимания уделяем тактическим упражнениям. Думаю, дней через 12 мы будем готовы на сто процентов.
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