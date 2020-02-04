Цыганик: Не имею никакого отношения к переходу племянника в Зарю. Только консультативно

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о переходе своего племянника Андрея Цыганикса в "Зарю".

"Подтверждаю, что Андрей Цыганикс – мой племянник. Мой дедушка и его прадедушка были родными братьями. О том, что мой племянник играет в футбол, я узнал очень давно. Он очень неплохо выступал за юношескую команду "Сконто". В очень юном возрасте его забрал в академию "Байер".

Я никакого отношения к его переходу в "Зарю" не имею. Только консультативно. Он играл на юношеском уровне, когда в Германии тренировал Виктор Скрипник. Он работал с молодежным составом, следил за матчами других команд, где впервые увидел Цыганикса. Андрей играл в Юношеской лиге УЕФА за "Байер" U-19, даже забивал "МЮ".

Потом у него была травма. Когда был в школе, жил в одной комнате с Абу-Ханной, который тоже был в "Байере". Они подружились. Скорее всего, именно Абу-Ханна порекомендовал Цыганикса", – сказал Цыганик.