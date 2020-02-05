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Шахтер - Македония Гёрче Петров. Смотреть онлайн

Премьер-лига
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Будет "горько" для "Шахтера" или македонцев?

Шахтер - Македония Гёрче Петров. Смотреть онлайн
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Сегодняшним первым соперником дончан будет команда из столицы Северной Македонии.

Может показаться, что слово "гёрче" ассоциируется с "горечью". Однако в данном случае это имя, а Гёрче Петров - название района Скопье. В 1945 году ему дали имя в честь борца за независимость Македонии Гёрче (Джорче или Георгия) Петрова. Впоследствии это же название получил и футбольный клуб (который существует с 1932 года), и стадион (на 3000 мест), на котором он выступает.

Главные достижения в профессиональном футболе клуба "Македония Гёрче Петров 1932" (именно такое сегодня полное название) приходятся на 2000-е: команда победила в Кубке Македонии в сезоне 2005/2006, стала чемпионом в сезоне 2008/2009.

На рубеже 1960-1970 годов клуб "Македония ГП" назывался "Рудар", что с македонского языка переводится как "шахтер".

На этом общее между клубами не заканчивается: как и "Шахтер", "Македония ГП" делает ставку на бразильцев. Их в составе команды сейчас 5.

Команда занимает 5 позицию в чемпионате, но от 2 места отстает всего на 2 очка. Розыгрыш возобновится через неделю: 16 февраля "Македония ГП" встретится с лидером чемпионата - "Вардаром".

Матч с Шахтером для Македонии ГП - вторая встреча с украинским клубом на сборах в Турции. Первый матч с "Александрией" стал настоящим шоком.

Как будет с "горняками" - можем увидеть уже сейчас ...

05.02.2020 10:30

Турция, Regnum Sports Center

Товарищеский матч

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Македония Гёрче Петров 1932" (Скопье, Северная Македония)

Посмотреть видеотрансляцию можно только на официальном сайте ФК "Шахтер" по этой ссылке и только в случае регистрации

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В статье: Товарищеский матч Шахтер (Донецк) Контрольный матч тренировочный сбор Македония ГП (Северная Македония)
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