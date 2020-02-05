Соль: Система VAR очень нужна в современном футболе

Нападающий "Динамо" Фран Соль поделился мнением относительно введения в УПЛ системы VAR, которая начнет полноценно работать с весенней части сезона.

- Да, я к этому готов, тем более, что уже играл с использованием системы VAR в Нидерландах. Там она использовалась в каждом матче. Считаю, что это хорошо для футбола. Эта система очень нужна в современном футболе.

- Даже во время сегодняшней тренировки тренер напомнил игрокам следить за тем, чтобы мяч не попадал в руки, потому что будет работать система VAR.

- Конечно, на это важно обращать внимание. В футболе есть четкие правила, все должны их придерживаться и играть аккуратно, особенно в своей штрафной.