Позиция Беседина, конфликт Кадара, вылет Валенсии и Боруссии. Главные новости за 4 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 4 февраля

Как сообщают СМИ, близкие к "Динамо", на одной из тренировок венгерский защитник нагрубил главному тренеру Алексею Михайличенко. Реакция последнего была соответствующей. Отмечается, что Кадар сможет вернуться в основу, если извинится перед наставником. Ранее ходили слухи, что в январе Тамаш уедет из Киева, сейчас появились слухи, что им интересуется московское "Динамо".

Андрея не играет за "Вест Хэм" с декабря из-за травмы бедра. Ранее ожидалось, что он вернется на поле в начале февраля. Однако теперь британские СМИ прогнозируют, что Ярмоленко приступит к тренировкам в конце месяца. Интересно, что лондонский клуб пригрозил футболистам, что в случае вылета в Чемпионшип их зарплата будет уменьшена на половину, пока молотобойцы занимают 17-е место.

Как известно, форвард "Динамо" подозревается в употреблении допинга. На период рассмотрения дела он отстранен от футбола, поэтому и не поехал с командой на сборы. При этом по данным журналиста Игоря Цыганыка, сам Артем своей вины не признает. Он утверждает, что употреблял только те лекарства, которые назначал врач клуба. Именно поэтому рассмотрение дела затягивается. УЕФА потребовал от "Динамо" дополнительные документы.

Это был последний матч сине-желтых в элит-раунде отбора к ЧМ-2020. Подопечные Косенко уступали 1:2, но отыгрались на 29-й минуте. Таким образом, Украина в группе с Испанией, Сербией и Францией заняла последнее место. Впервые с 2000-го года сине-желтые не сыграют в финальной части Мундиаля.

Французский вингер, за которого "Барселона" заплатила "Боруссии" 105 млн евро (еще 42 предусмотрены в качестве бонусов), получил очередную тяжелую травму. У него диагностированы разрыв сухожилия бедра, ранее у него уже была похожая травма, из-за чего он пропустил 4 месяца. В общем это уже девятая травма Усмана после перехода в "Барселону". Добавим, что по данным ESPN в последних матчах с травмой играет и Лионель Месси.

Юрген Клопп серьезно критиковал Футбольную ассоциацию за насыщенный календарь. Он обещал выставить резервный состав на переигровку с "Шрусбери", а сам собирался наблюдать за игрой по ноутбуку. Немец свое слово сдержал. Молодежь при этом не подвела. Правда, победа получилась довольно натужной - судьбу встречи решил автогол на 75-й минуте. Добавим, что "Ньюкасл" прошел "Оксфорд", забив победный гол на 116-й минуте (3:2)

Летучие мыши в четвертьфинале Кубка Испании встречались с "Гранадой". Уже на третьей минуте опытный Роберто Сольдадо открыл счет. Родриго выровнял положение перед перерывом. Дело шло к овертайму, однако на 90 + 4-й "Гранада" заработала право на пенальти, который реализовал все тот же "Роберто Сольдадо - 2:1 в пользу андердога.

В Германии играют 1 / 8 финала Кубка. "Боруссия" приехала в гости к "Вердеру". После первого тайма проигрывала 0:2, в перерыве вышел Эрлинг Голанд и уже на 67-й минуте забил свой восьмой гол за клуб после перехода (в четвертом матче). Впрочем, это не помогло дортмундцам, в итоге они уступили 3:2. Вылетел из турнира и "Лейпциг" - "Айнтрахт" победил 3:1. "Шальке" в овертайме справился с "Гертой" - 3:2, а "Фортуна" разгромила "Кайзерслаутерн" 5:2.