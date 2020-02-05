Кайрат хотел взять в аренду динамовца Каргбо

Казахский "Кайрат" после спарринга с "Динамо" в Турции обратился к киевлянам по поводу аренды нападающего Ибрагима Каргбо.

В той встрече 20-летний бельгиец отметился дублем.

Как сообщает Sport.ua, сразу после игры представители "Кайрата" хотели арендовать Каргбо, несмотря на то, что бельгиец получил повреждения.

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Однако "Динамо" отказало казахам.

Напомним, что Ибрагим Каргбо не сможет играть за "Динамо" до конца этого сезона. Ведь он уже заигран за две другие команды. На Казахстан запрет ФИФА не распространялся бы, ведь чемпионат там играют по схеме весна-осень.