Игрок Олимпика: В атаке все хорошо, не пропустили - тоже хорошо, но есть ошибки

Павел Ксенз рассказал об итогах первого спарринга "Олимпика" на втором тренировочном сборе в Турции.

По его мнению, самое важное, чтобы победы на сборе вылились в победы в УПЛ.

В атаке все хорошо, не пропустили - это тоже хорошо. Но есть ошибки. Мы их разберем с тренерским штабом. Думаю, до первой игры чемпионата мы все наладим и в обороне, и в атаке.

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Павел признает, что физические кондиции на втором сборе еще не 100-процентные.

"Не сказал бы, что на втором сборе стало легче. После выходных, первого сбора, стало трудновато. Но после этой игры мы должны прийти к оптимальным кондициям", - добавляет вингер "Олимпика".