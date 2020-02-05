Шахтер - Сённерьюск. Смотреть онлайн

Второй за день соперник "Шахтера" на сборе в Турции представляет чемпионат Дании.

"Сённерьюск" создан в 2004 году как спортивный клуб, кроме футбола объединяет гандбол и хоккей. Главными достижениями датчан является победа в первом дивизионе в сезоне 2004/2005 и как следствие повышение в классе, а затем 2 место в высшем дивизионе в сезоне 2015/2016.

В чемпионате 2019/2020 команда находится внизу турнирной таблицы на 11 месте из 14 команд.

Цвета датского клуба защищает в том числе 22-летний украинец Артем Довбик, который выступает в "Сённерьюске" на правах аренды.

05.02.2020 16:00

Турция, город Белек. Стадион Regnum Sports Center

Товарищеский матч

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Сённерьюск" (Гадерслев, Дания)

Посмотреть видеотрансляцию можно только на официальном сайте ФК "Шахтер" по этой ссылке и только в случае регистрации