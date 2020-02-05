Акценты. VAR по-украински: бессистемность системы и логика логистики

Вот-вот свершится и прольется!!! Cистема VAR стоит на пороге УПЛ и стучится в нашу дверь. Готовы ли мы ее достойно принять? Ведь мало получить в свое распоряжение блага цивилизации. Нужно еще уметь ими пользоваться.

Какова цель VARа? Свести к минимуму количество судейских ошибок – это очевидно. Но неужели же это опция для избранных? Впрочем, давайте по порядку.

Акцент первый: экспериментальность.

Вспомним, о чем мы говорили в декабре. Не правильнее ли было бы танцевать от печки, пусть хотя бы со старта финальных турниров?... Иначе введение VAR в УПЛ будет выглядеть не велением времени, а неуклюжим экспериментом. Увы, именно так оно теперь и выглядит. Видеоассистенты придут на помощь рефери прямо с очередного, 19-го тура.

То есть, вы понимаете: все результативные судейские ошибки, имевшие место в 18-ти предыдущих турах, никто не отменяет (а навскидку это примерно два десятка матчей, чей исход мог быть совсем иным при участии VAR). А именно в 14-ти оставшихся турах (4 из которых относятся к предварительному турниру) мы будем жить теперь по-новому!

Где система? Где элементарная логика? Где справедливость, в конце концов (если это слово вообще уместно, в данном контексте)? Мы имеем дело с, таки-да, довольно неуклюжим экспериментом. В чем убеждают и последующие размышления.

Акцент второй: избирательность.

Вторая и последняя декабрьская самоцитата автора.

Ну, а если все окажется совсем уж банальным, и VAR будет регулярно обслуживать игры с участием "Шахтера" и "Динамо", тогда мне останется вспомнить свое старое предложение о Суперлиге. В которой играли бы только эти двое.

Увы и ах, и здесь недалеко от истины. В обнародованном списке матчей, которые предстоит осблуживать VAR – по две игры оставшихся четырех туров Второго круга, а также четвертьфинального раунда Кубка. И в пяти случаях из пяти возможных это матчи с участием "Динамо". Трижды облагодетельствован "Днепр-1".

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"Шахтеру" повезло лишь дважды. Но давайте примем во внимание, что: а) его игры могут проходить в один день с "Динамо", а система будет работать строго один раз в день; б) "Шахтер", в отличие от "Динамо", куда меньше в ней нуждается – из-за турнирного положения, прежде всего.

Тогда почему "Днепр-1"? Понимаю, что вступаю на скользкий путь и неизбежно буду проклинаем днепровскими фанатами. Но почему-то из головы не выходит фраза бывшего президента бывшего "Днепра" (вне сомнений не имеющего никакого отношения к клубу – ну как не верить такому человеку?) – о том, что весной мы увидим совсем другую команду.

Волшебным образом она совпала с рекордным для УПЛ в эту зиму кадровым укреплением команды Михайленко. И практически все пришедшие – отнюдь не ноунеймы для чемпионата Украины. Лично для себя я отсюда делаю нехитрый вывод о возвращении в Днепр футбольных амбиций. Что, само по себе, замечательно. Но дальше додумывайте сами…

Есть весомый аргумент, который, казалось бы, должен обезоружить автора. Именно в матчах с участием "Днепра-1" и "Динамо" арбитры допускали серьезные ошибки чаще, чем в других, скажете вы. И таки будете правы, за исключением одного: чаще, чем в других, но не во всех.

Почему тогда на "Мариуполь" и "Колос", в чьих играх судейские ляпсусы случались никак не реже, видео-благодать снизойдет всего-то по разочку? И, наконец, почему единственными командами, которые она и вовсе обошла стороной, остались "Львов" и "Карпаты"?

По скромным подсчетам автора (который опирался на оценки судейских экспертов), именно оба львовских клуба оказались в числе наиболее пострадавших от каверз Фемиды, потеряв в итоге наибольшее количество "виртуальных" очков. Отчего же сейчас она в упор не видит именно их? Команды, которые ведут отчаянную борьбу за место под солнцем УПЛ.

Не из-за их ли неблагополучия? Хотя сегодня это больше относится к "Карпатам", "Львов" же представляет собой типичный эконом-вариант. "Ворскла"? Ну там якобы лед уже тронулся… А во Львове, к слову, денежки умели считать и в лучшие времена, да еще и любили поиграть в оппозицию с футбольными властями.

И опять к слову, а за весь этот VAR часом отдельно и поматчево от клубов плата не полагается? Это многое объяснило бы. И лишний раз подчеркнуло бы бессистемность использования данной системы в Украине. Вернее система-то как раз была бы, но до боли знакомая. Ее логика: кто за девушку платит, тот ее и танцует.

Никто не говорит, что клубы, купающиеся в лучах VARа, обязательно получат от этого турнирную выгоду. Теоретически все вполне может быть и наоборот. Но такой явный дисбаланс: "одному – бублик, другому – дырка от бублика" дискредитирует идею видеорефери.

Акцент третий: география.

Пытаюсь найти систему хотя бы здесь. Памятуя о том, что в нашем распоряжении будет всего лишь один фургончик, который будут гонять по просторам страны, попробуем проследить хотя бы тут какую-то закономерность. В смысле удаленности городов, в которые приедет VAR, друг от друга.

19-й тур. Если следовать турнирной логике, то уже изначально из двух субботних матчей в Киеве важнее было бы снабдить видеопомощью судьям тот, в котором встречаются команды, расположенные в таблице ближе друг к другу. А именно: прямых конкурентов - "Олимпик" и "Львов". Но выбрали "Динамо" и "Ворсклу", с разных полюсов таблицы. Однако воскресный переезд в Харьков ("Шахтер" - "Десна") выглядит естественным – и географически, и турнирно.

К сожалению, не располагая точным расписанием игр последующих туров, могу лишь предполагать возможные варианты, при условии, что эти матчи не пройдут в один и тот же день. С другой стороны, если уже известны игры с участием VAR, то в рамках одного тура они совершенно точно пройдут в разные дни. С третьей – боюсь, что изначально условия вообще может диктовать телевидение.

В 20-м туре пара матчей выбрана географически оптимально: "Днепр" - "Динамо" и "Заря" - "Олимпик" (Днепр и Запорожье).

В 21-м – по этому же принципу, ближе всех друг к другу по карте Запорожье и Мариуполь. Но и фронт здесь близок. Возможно, поэтому предпочтение отдано "классической" паре Киев – Харьков. Хотя, постойте, ведь можно было вообще оба раза в Киеве отработать и фургончик лишний раз не гонять. Но "Олимпик" с "Десной" остались без VARа. В пользу "Динамо" с "Колосом" и "Шахтера" с "Днепром".

В 22-м туре VAR приедет в Александрию и Днепр. Нема питань.

И, наконец, в четвертьфинале Кубка тоже все в шоколаде: Киев и Чернигов здесь укладываются в схему идеально – и территориально, и по составу участников матчей.

То есть, вот где собака порылась? Ларчик открывался просто. Применяем логику транспортной логистики, и вуаля - система работает! Правда, с элементами легкой симпатии к фаворитам – куда же без них? Впрочем, кто знает – может быть, и аутсайдерам это со временем компенсируется? Будем посмотреть.

У меня только один вопрос тогда остался. А Львов вообще увидит VAR в этом сезоне? Ведь добираться туда дольше всего, получается. А "Львов" и "Карпаты" дома играют строго по очереди – то есть, два дня подряд во Львове ему тоже не светит? Тогда мои соболезнования львовянам…