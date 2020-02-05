Шахтёр уверенно обыграл в спарринге пятую команду Македонии

Донецкий "Шахтёр" справился в контрольном матче на сборе в Турции с клубом "Македония Герче Петров", который занимает пятую строчку в текущем розыгрыше чемпионата Северной Македонии.

Тренерский штаб "горняков" по традиции выпустил экспериментальный состав: железных игроков основы в старте команды не оказалось. Обратила на себя внимание персона Богдана Бутко - правого защитника, уже не секрет, в донецком клубе списали, но почему-то решили дать футболисту сыграть 90 минут сегодня. Также отмечаем выход на острие в первом тайме Фернандо, которого после перерыва заменил Сикан.

Преимущество "Шахтёра" как минимум в первом тайме было близким к тотальному. Итогом стали два гола чемпиона Украины: Тете после подачи слева в штрафной соперника убрал двоих и пробил метров с десяти под левую стойку. Перед свистком на перерыв преимущество удвоил Фернандо, воспользовавшись неудачным пасом защитника северомакедонцев на своего вратаря. Вторая половина оказалась менее богатой на события. Из интересного можно отметить удар в штангу Маркиньоса, а также несколько острых атак дончан только перед финальным свистком.

Сегодня "Шахтёр" проведёт ещё один контрольный матч: в 16:00 команду Каштру ожидает поединок против датского "Сеннерйюска".

"Шахтёр" Донецк - "Македония ГП" Скопье 2:0

Голы: Тете 13, Фернандо 45

"Шахтёр": Трубин (Шевченко 46), Бутко, Бондарь (Муравский 77), Хочолава, Сиприано, Маркос, Бондаренко, Крыськив (Дентиньо 46, Вакула 60), Тете, Коноплянка (Нем 57), Фернандо (Сикан 46).