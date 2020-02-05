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Динамо - Олимпия. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Словенские "зелено-белые"
Сегодня киевское "Динамо" проведет первый спарринг на втором сборе в Турции.
Соперником будет "Олимпия" - 6-кратный чемпион независимой Словении, клуб, существующий с 1911 года. В свое время за команду выступали Миленко Ачимович, Роберт Просинечки, Сречко Катанец.
Сейчас "Олимпия" идет на первом месте в чемпионате Словении с отрывом от второй команды на 4 очка.
Для словенской команды это будет уже 8 поединок на тренировочном сборе. Уже через несколько дней, 8 февраля, "Олимпия" сыграет контрольный поединок против донецкого "Шахтера". А 22 февраля в Словении возобновляется чемпионат.
05.02.2020 17:00
Турция, город Белек. Поле Bellis Hotel
Товарищеский матч
"Динамо" (Киев, Украина) - "Олимпия" (Любляна, Словения)
Видеотрансляция поединка