Динамо - Олимпия. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня киевское "Динамо" проведет первый спарринг на втором сборе в Турции.

Соперником будет "Олимпия" - 6-кратный чемпион независимой Словении, клуб, существующий с 1911 года. В свое время за команду выступали Миленко Ачимович, Роберт Просинечки, Сречко Катанец.

Сейчас "Олимпия" идет на первом месте в чемпионате Словении с отрывом от второй команды на 4 очка.

Для словенской команды это будет уже 8 поединок на тренировочном сборе. Уже через несколько дней, 8 февраля, "Олимпия" сыграет контрольный поединок против донецкого "Шахтера". А 22 февраля в Словении возобновляется чемпионат.

05.02.2020 17:00

Турция, город Белек. Поле Bellis Hotel

Товарищеский матч

"Динамо" (Киев, Украина) - "Олимпия" (Любляна, Словения)

Видеотрансляция поединка