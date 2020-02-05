Игрок Карпат: С Дубинчаком дружу, но нам лучше не играть друг против друга

Полузащитник львовских "Карпат" Артем Козак рассказал о подготовке к сезону и "зарубах" с Дубинчаком.

Артем признает - немного накопилась усталость, но таким и должен быть сбор.

"Должны набрать свои кондиции в любом случае. Готов к борьбе за место в основном составе. У нас сейчас присутствует нешуточная конкуренция, но всегда чувствую в себе уверенность, все остальное зависит от выбора тренерского штаба", - говорит Козак.

"Карпаты" стремятся играть в быстрый и современный футбол, навязывать борьбу сопернику, демонстрировать высокий прессинг и выбегать в скоростные атаки.

"Главное, чтобы вся команда была мотивирована одной целью. Мы постоянно общаемся с тренерским штабом, наставники прочно сплачивают наш коллектив", - уверяет игрок.

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"С Владиславом Дубинчаком мы дружим уже долгое время, сейчас и на сборе делим одну комнату. Единственное, что точно могу сказать - нам лучше не играть друг против друга на тренировках, так как это может завершиться моим или Владовым повреждением (улыбается). В комнате и за пределами футбольного поля мы друзья, но когда играем друг против друга, то это всегда очень жестко, не уступаем в борьбе и не жалеем себя", - добавляет Артем.

От спарринга "Карпат" с "Тузла Сити" Козак ожидает исключительно победы.

"Нам нужно реализовать все то, над чем упорно работаем на тренировках. У нас мало времени, поэтому нужно за те товарищеские встречи, остались, сыграться так, чтобы мы чувствовали и понимали друг друга с полуслова", - отмечает футболист "Карпат".