Проблемная позиция Мариуполя. Бабич назвал три варианта выхода

Наставник ФК "Мариуполь" Александр Бабич рассказал о ходе второго тренировочного сбора своей команды в турецком Сиде.

По его словам, все футболисты работают в общей группе.

"Хотелось бы, чтобы все сбор так и прошел. Потому что если выпадаешь хотя бы на 1-2 дня, это потом отражается в игре", - акцентирует коуч.

Рассказал Бабич и о вариантах на проблемной позиции правого защитника - латераля.

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"Сегодня на этой позиции работает Павел Полегенько, пробуем на ней Илью Путрю, у которого хорошие данные, - говорит специалист. - Плюс может закрыть ее и Игорь Тищенко. Поэтому есть варианты, главное, чтобы все были здоровы. Еще ждем окончательного решения по Кирюханцеву и Вакуле".