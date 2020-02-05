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Проблемная позиция Мариуполя. Бабич назвал три варианта выхода

Премьер-лига
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Правый латераль

Проблемная позиция Мариуполя. Бабич назвал три варианта выхода
Новина українською

Наставник ФК "Мариуполь" Александр Бабич рассказал о ходе второго тренировочного сбора своей команды в турецком Сиде.

По его словам, все футболисты работают в общей группе.

"Хотелось бы, чтобы все сбор так и прошел. Потому что если выпадаешь хотя бы на 1-2 дня, это потом отражается в игре", - акцентирует коуч.

Рассказал Бабич и о вариантах на проблемной позиции правого защитника - латераля.

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"Сегодня на этой позиции работает Павел Полегенько, пробуем на ней Илью Путрю, у которого хорошие данные, - говорит специалист. - Плюс может закрыть ее и Игорь Тищенко. Поэтому есть варианты, главное, чтобы все были здоровы. Еще ждем окончательного решения по Кирюханцеву и Вакуле".

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В статье: ФК Мариуполь Павел Полегенько Александр Бабич Илья Путря Игорь Кирюханцев Владислав Вакула
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Источник:
Футбол News

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