Карпаты - Тузла Сити. Смотреть онлайн, видеотрансляция поединка

Львовские "Карпаты" проводят свой 3 поединок на сборе в Турции.

Соперник - один из лидеров чемпионата Боснии и Герцеговины, "Тузла Сити", представляет третий по населению город, промышленный центр на севере страны.

На зимний перерыв команда из Тузлы идет на 4 месте с 34 очками в активе, лишь на 2 меньше, чем у лидера чемпионата. Свой следующий официальный матч "Тузла Сити" проведет 22 февраля как раз против команды с 1 места - столичного "Сараево".

Возглавляет "Тузла Сити" легендарный в прошлом боснийский футболист Элвир Балич. Тренерскую карьеру он начал в штабе сборной Боснии и Герцеговины, а затем возглавлял несколько турецких команд. В октябре 2019-го Элвир Балич стал главным тренером "Тузлы Сити".

Лучшим бомбардиром команды является Войо Убипарип. 31-летний нападающий имеет в активе 12 голов и делит звание лучшего бомбардира лиги. 6 голов сербский футболист забил с пенальти. В начале нового года состав "Тузлы Сити" пополнил еще один форвард Бадара Баджи. На сборе сенегалец уже успел отличиться хет-триком.

В Турцию боснийский команда прибыла 26 января и запланировала три спарринга. В первом матче подопечные Балича проиграли сербскому ТСЦ с Бачки-Тополи (1:2). Потом боснийцы разгромили "Македонию ГП" со счетом 3:0. После встречи с "Карпатами" делегация "Тузла Сити" вернется домой.

05.02.2020 13:30

Турция, город Сиде.

Товарищеский матч

"Карпаты" (Львов, Украина) - "Тузла Сити" (Тузла, Босния и Герцеговина)

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