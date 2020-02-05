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Тете прокомментировал свой гол в ворота Македония ГП
И взаимодействие с Фернандо
Бразильский правый вингер донецкого "Шахтера" Тете забил сегодня первый гол в товарищеском поединке с "Македония ГП" (2:0).
Игрока спросили о взаимодействии с Фернандо, который играет на острие или на левом фланге "Шахтера", а сегодня отличился вторым голом.
С Фернандо у нас очень хорошее взаимодействие. Друг друга понимаем и это самое важное.
Сегодня я забил гол и очень рад этому. Соперник - хорошая команда, достаточно качественная, но мы тоже хорошо играли и заслужили гол.
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Источник:Ютуб ФК Шахтар
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