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Тете прокомментировал свой гол в ворота Македония ГП

Премьер-лига
(1 голосов)

И взаимодействие с Фернандо

Тете прокомментировал свой гол в ворота Македония ГП
Новина українською

Бразильский правый вингер донецкого "Шахтера" Тете забил сегодня первый гол в товарищеском поединке с "Македония ГП" (2:0).

Игрока спросили о взаимодействии с Фернандо, который играет на острие или на левом фланге "Шахтера", а сегодня отличился вторым голом.

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С Фернандо у нас очень хорошее взаимодействие. Друг друга понимаем и это самое важное.

Сегодня я забил гол и очень рад этому. Соперник - хорошая команда, достаточно качественная, но мы тоже хорошо играли и заслужили гол.

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В статье: Фернандо Товарищеский матч Шахтер (Донецк) Тете Македония ГП (Северная Македония) Македония Герче Петров (Скопье)
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Источник:
Ютуб ФК Шахтар

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