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Лебеденко: С первого дня хотел в Олимпик
А Гельзин говорит о "трудных переговорах"
Левый защитник "Олимпика" Орест Лебеденко рассказал о деталях похода в аренду в донецкий клуб.
- Честно говоря, с первого дня хотел сюда. Когда они ("Олимпик", - ред.) узнали, что есть такая возможность и когда я увидел, что есть такая возможность, состоялись переговоры.
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"Олимпик" был наиболее настойчивым из всех клубов. Поэтому я оказался здесь.
Общался с Висенте Гомесом, когда был в Испании. Мне нравится его подход. Игры - это то, что мне нужно. Я думаю, что влеюсь в этот коллектив и помогу им, а они - мне.
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Источник:Футбол News
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