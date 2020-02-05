Лебеденко: С первого дня хотел в Олимпик

Левый защитник "Олимпика" Орест Лебеденко рассказал о деталях похода в аренду в донецкий клуб.

- Честно говоря, с первого дня хотел сюда. Когда они ("Олимпик", - ред.) узнали, что есть такая возможность и когда я увидел, что есть такая возможность, состоялись переговоры.

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"Олимпик" был наиболее настойчивым из всех клубов. Поэтому я оказался здесь.

Общался с Висенте Гомесом, когда был в Испании. Мне нравится его подход. Игры - это то, что мне нужно. Я думаю, что влеюсь в этот коллектив и помогу им, а они - мне.