Полузащитник Мариуполя: Готовимся непосредственно к одному матчу

Хавбеки ФК "Мариуполь" Виктор Корниенко и Игорь Тищенко высказались о подготовке своей команды на втором сборе в Турции.

По словам Виктора, пока команда будет готовиться к первому матчу весенней части УПЛ - с луганской "Зарей".

"В подготовке мы идем от игры к игре, - объясняет Корниенко. - У нас первый матч с "Зарей", поэтому будет подготовка непосредственно к этому сопернику. Еще не начали ее, но уже говорим об этом".

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Игорь Тищенко отмечает, что тренировка ФК "Мариуполь" очень интересны.

"Конечно, тратим много сил и эмоций, - признает Игорь. - Но если другие футболисты говорят, мол форму лучше набирать через игры, то у нас и тренировки интересные, и игры. С этим проблем нету, эмоционально команда в хорошем состоянии".