С Солем на острие. Стартовый состав Динамо на спарринг с Олимпией

В среду 5 февраля "Динамо" сыграет контрольный поединок с "Олимпией" из Любляны.

Стал известен стартовый состав киевлян на это поединок:

Динамо: Бущан – Миколенко, Кадири, Попов, Кендзера – Сидорчук, Шепелев, Вербич, Дуэлунд, Буяльский – Соль.

Напомним, что поединок начнется в 17:00. Видеотрансляция матча доступна по ссылке.