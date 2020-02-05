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С Солем на острие. Стартовый состав Динамо на спарринг с Олимпией

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересная расстановка

С Солем на острие. Стартовый состав Динамо на спарринг с Олимпией
Новина українською

В среду 5 февраля "Динамо" сыграет контрольный поединок с "Олимпией" из Любляны.

Стал известен стартовый состав киевлян на это поединок:

Динамо: Бущан – Миколенко, Кадири, Попов, Кендзера – Сидорчук, Шепелев, Вербич, Дуэлунд, Буяльский – Соль.

Напомним, что поединок начнется в 17:00. Видеотрансляция матча доступна по ссылке.

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В статье: Динамо (Киев) Олимпия (Любляна)
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