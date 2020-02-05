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Алексей Белик рассказал, чем в нынешнем сезоне схожи чемпионаты Англии и Украины

Премьер-лига
(2 голосов)

И это не только отрыв лидера

Алексей Белик рассказал, чем в нынешнем сезоне схожи чемпионаты Англии и Украины
Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик высказал поделился своими ожиданиями от весенней части УПЛ нынешнего сезона.

— Алексей, интрига в борьбе за золотые медали умерла?

— Я не верю, что "Шахтер" может растерять 14-очковое преимущество перед конкурентами.

— Кто станет шестой командой по итогам первого этапа УПЛ?

— В этой борьбе я поставлю на "Мариуполь", который в отличие от своих конкурентов, выглядит более стабильно на протяжении длиной дистанции. На стороне азовцев опыт и очковое преимущество.

— Спрогнозируйте вторую и третью команды по итогам чемпионата?

— Хотелось бы, чтобы хоть эта интрига держалась до последнего тура. Хоть чем-то будем похожи на английскую Премьер-лигу… В УПЛ в этой борьбе на стороне "Динамо" опыт, которого нет у "Зари", "Десны" и "Александрии". А третье место я отдам луганчанам.

— Кто покинет элитный дивизион?

— Жаль, что все решается не на футбольном поле, а за его пределами. Судя по сообщениям у "Карпа"т ситуация тяжелая и с кадрами, и с финансами, хотя клуб с такими традициями должен пребывать в элите.

— Кто из Первой лиги пополнит элитный дивизион в следующем сезоне?

— Здесь намного сложнее предугадать. На три места претендует как минимум восемь коллективов. Но опять же, если смотреть на стабильность, то это "Волынь", "Рух". Постепенно поднимается "Ингулец", которому я, наверное, и отдам предпочтение.

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Волынь (Луцк) Алексей Белик Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Карпаты (Львов) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (3)
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Andre 1972 (Харьков)
05.02.2020 в 18:51
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Andre 1972 (Харьков)
05.02.2020 в 18:51
Сравнил Х... с пальцем.........
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дома лучше авжеж (Ирпень)
05.02.2020 в 18:49
Олексій Бєлік розповів, чим в нинішньому сезоні схожі чемпіонати Англії та України - ну и ? где он рассказал? то что Карпаты вылетят? этим упл и апл похожи?? быстрее ПТУ заканчивайте аффтары статеек..и на журналистов поступайте
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