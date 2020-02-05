Алексей Белик рассказал, чем в нынешнем сезоне схожи чемпионаты Англии и Украины

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик высказал поделился своими ожиданиями от весенней части УПЛ нынешнего сезона.

— Алексей, интрига в борьбе за золотые медали умерла?

— Я не верю, что "Шахтер" может растерять 14-очковое преимущество перед конкурентами.

— Кто станет шестой командой по итогам первого этапа УПЛ?

— В этой борьбе я поставлю на "Мариуполь", который в отличие от своих конкурентов, выглядит более стабильно на протяжении длиной дистанции. На стороне азовцев опыт и очковое преимущество.

— Спрогнозируйте вторую и третью команды по итогам чемпионата?

— Хотелось бы, чтобы хоть эта интрига держалась до последнего тура. Хоть чем-то будем похожи на английскую Премьер-лигу… В УПЛ в этой борьбе на стороне "Динамо" опыт, которого нет у "Зари", "Десны" и "Александрии". А третье место я отдам луганчанам.

— Кто покинет элитный дивизион?

— Жаль, что все решается не на футбольном поле, а за его пределами. Судя по сообщениям у "Карпа"т ситуация тяжелая и с кадрами, и с финансами, хотя клуб с такими традициями должен пребывать в элите.

— Кто из Первой лиги пополнит элитный дивизион в следующем сезоне?

— Здесь намного сложнее предугадать. На три места претендует как минимум восемь коллективов. Но опять же, если смотреть на стабильность, то это "Волынь", "Рух". Постепенно поднимается "Ингулец", которому я, наверное, и отдам предпочтение.