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Алексей Белик рассказал, чем в нынешнем сезоне схожи чемпионаты Англии и Украины
И это не только отрыв лидера
Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик высказал поделился своими ожиданиями от весенней части УПЛ нынешнего сезона.
— Алексей, интрига в борьбе за золотые медали умерла?
— Я не верю, что "Шахтер" может растерять 14-очковое преимущество перед конкурентами.
— Кто станет шестой командой по итогам первого этапа УПЛ?
— В этой борьбе я поставлю на "Мариуполь", который в отличие от своих конкурентов, выглядит более стабильно на протяжении длиной дистанции. На стороне азовцев опыт и очковое преимущество.
— Спрогнозируйте вторую и третью команды по итогам чемпионата?
— Хотелось бы, чтобы хоть эта интрига держалась до последнего тура. Хоть чем-то будем похожи на английскую Премьер-лигу… В УПЛ в этой борьбе на стороне "Динамо" опыт, которого нет у "Зари", "Десны" и "Александрии". А третье место я отдам луганчанам.
— Кто покинет элитный дивизион?
— Жаль, что все решается не на футбольном поле, а за его пределами. Судя по сообщениям у "Карпа"т ситуация тяжелая и с кадрами, и с финансами, хотя клуб с такими традициями должен пребывать в элите.
— Кто из Первой лиги пополнит элитный дивизион в следующем сезоне?
— Здесь намного сложнее предугадать. На три места претендует как минимум восемь коллективов. Но опять же, если смотреть на стабильность, то это "Волынь", "Рух". Постепенно поднимается "Ингулец", которому я, наверное, и отдам предпочтение.