Карпаты потерпели первое поражение на сборах

"Карпаты" сыграли свой третий поединок на турецком сборе. Команда Романа Санжара попробовала свои силы в противостоянии с клубом "Тузла Сити" из Боснии и Герцеговины.

Начали команды резво, создали по паре-тройке интересных моментов у чужих ворот, однако с реализацией не сложилось.

После резвого начала игра успокоилась, что не пошло на пользу львовянам – на 27-й минуте "Тузла" забила после того, как Назарина ошибся и потерял мяч на своей половине поля.

После перерыва "Карпаты" доминировали, однако реализовать свои подходы так и не смогли. 0:1, первое поражение "Карпат" на сборах.

Отметим, что свой следующий спарринг "зелено-белые" сыграют в воскресенье 9 февраля (а не в субботу, как анонсировал ранее). Соперником львовян будет узбекский "Локомотив" из Бекабада.

Карпаты – Тузла Сити (Босния и Герцеговина) 0:1

Гол: (27)

Карпаты: Кудрик, Дубинчак (Лях, 46), Халл (Гиоргадзе, 46), Веремиенко (Слива, 62), Якимец, Клёц (Козак, 46), Назарина (Хахлев, 46), Притула (Толочко, 46), Пасич (Дженнингс, 46), Танчик (Лейоус, 46), Кадимян (игрок на просмотре, 46)