На классе. Динамо со счетом 5:0 громит лидера чемпионата Словении

Киевское "Динамо" провело свой очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. В среду 5 февраля киевляне сыграли с лидером чемпионата Словении – "Олимпией" из Любляны.

Изначально стоит отметить, что игра проходила под серьезным дождем и порывистым ветром. Это наложило свой некоторый отпечаток: игроки не сразу привыкли к газону и старались лишний раз не рисковать, чтобы не получить травму.

Если оглядываться на итоговый счет, нельзя сказать, что преимущество киевлян было настолько уж подавляющим. Просто, как оказалось, игроки "Динамо" индивидуально выше классом, а вратарь "Олимпии" выдал просто отвратительный матч.

Орбанич наварил при первом мяче, когда неудачно сыграл на выходе, ну а Буяльский в этой суматохе добавил в сетку, ну а третий мяч откровенно привез, когда стушевался под прессингом Русина и выбил прямо в ногу украинца, от которого мяч и залетел в сетку.

Ну и между этими голами Вербич положил красиво и точно в уголок после быстрой атаки из центра поля, на 80-й минуте де Пена положил красавца со штрафного, а в самой концовке матча после углвоого и очередной суматохи в штрафной "Олимпии" Романчук оформил окончательный счет.

У Любляны были свои моменты, однако пару раз засейвил Бойко (вопросы к центрбекам), однажды почти из пустых ворот вынес Кадири, но в основном словенцам не хватала качеств в завершающей стадии.

5:0, тот вариант, когда можно смело говорить, что разница в классе дала о себе знать.

Ну и напомним, что свой следующий спарринг киевляне сыграют уже завтра – в четверг 6 февраля соперником "Динамо" будет норвежский "Стремсгодсет".

Динамо – Олимпия 5:0

Голы: Буяльский (10), Вербич (27), Русин (54), де Пена (81), Романчук (90+1)

Динамо (стартовый состав): Бущан (Бойко, 46), Миколенко, Кадири, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев (Мащенко, 46), Вербич, Дуэлунд, Буяльский, Соль (Русин, 46).

Динамо (с 67-й минуты): Бойко, Пиварич, Сирота, Романчук, Мащенко, Шапаренко, Андриевский, де Пена, Караваев, Сухоручко, Русин