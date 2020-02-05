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Бутко может продолжить карьеру в чемпионате Польши

Премьер-лига
(1 голосов)

Богдан ведет переговоры с Лехом из Познани

Бутко может продолжить карьеру в чемпионате Польши
Новина українською

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко, который оказался не нужен "горнякам", подыскивает себе новую команду.

Как сообщает "Динамомания", футболист ведет переговоры с польским "Лехом" из Познани. Речь идет об аренде до конца сезона.

Напомним, что в нынешнем сезоне Бутко не провел за донецкий клуб ни одного официального матча. Также футболист не попал в заявки дончан на весеннюю часть УПЛ и Лиги Европы.

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В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк) Лех (Познань)
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (2)
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v.grischuk (Винница)
05.02.2020 в 19:49
Хороший игрок! Его бы в Зарю!
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Dimka26 (Чернигов)
05.02.2020 в 19:51
А там ТЫмчик не хуже. Правда, он лишь арендованный
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