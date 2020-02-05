Бутко может продолжить карьеру в чемпионате Польши

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко, который оказался не нужен "горнякам", подыскивает себе новую команду.

Как сообщает "Динамомания", футболист ведет переговоры с польским "Лехом" из Познани. Речь идет об аренде до конца сезона.

Напомним, что в нынешнем сезоне Бутко не провел за донецкий клуб ни одного официального матча. Также футболист не попал в заявки дончан на весеннюю часть УПЛ и Лиги Европы.