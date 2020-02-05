Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бутко может продолжить карьеру в чемпионате Польши
Богдан ведет переговоры с Лехом из Познани
Защитник "Шахтера" Богдан Бутко, который оказался не нужен "горнякам", подыскивает себе новую команду.
Как сообщает "Динамомания", футболист ведет переговоры с польским "Лехом" из Познани. Речь идет об аренде до конца сезона.
Напомним, что в нынешнем сезоне Бутко не провел за донецкий клуб ни одного официального матча. Также футболист не попал в заявки дончан на весеннюю часть УПЛ и Лиги Европы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Динамомания
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
v.grischuk (Винница)
05.02.2020 в 19:49
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
05.02.2020 в 19:51
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...