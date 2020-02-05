Селюк: Бенито получил визу и завтра прилетит в Киев

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о ситуации с оформлением визы для новичка "Динамо" Бенито.

– Бенито находится в своей стране – в Нигерии. Сегодня он получил украинскую визу. Завтра прилетит в Киев.

– Почему так долго работали над документами?

– Это вопрос не ко мне и не к "Динамо" Киев, а к консулу Украины в Нигерии. Это от так оформлял. Не знаю в чем причина задержки. Сейчас все уже есть и все хорошо. Ждите.