Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Селюк: Бенито получил визу и завтра прилетит в Киев
Новичок киевлян скоро присоединится к команде
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о ситуации с оформлением визы для новичка "Динамо" Бенито.
– Бенито находится в своей стране – в Нигерии. Сегодня он получил украинскую визу. Завтра прилетит в Киев.
– Почему так долго работали над документами?
– Это вопрос не ко мне и не к "Динамо" Киев, а к консулу Украины в Нигерии. Это от так оформлял. Не знаю в чем причина задержки. Сейчас все уже есть и все хорошо. Ждите.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Трибуна
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...