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Селюк: Бенито получил визу и завтра прилетит в Киев

Премьер-лига
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Новичок киевлян скоро присоединится к команде

Селюк: Бенито получил визу и завтра прилетит в Киев
Новина українською

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о ситуации с оформлением визы для новичка "Динамо" Бенито.

– Бенито находится в своей стране – в Нигерии. Сегодня он получил украинскую визу. Завтра прилетит в Киев.

– Почему так долго работали над документами?

– Это вопрос не ко мне и не к "Динамо" Киев, а к консулу Украины в Нигерии. Это от так оформлял. Не знаю в чем причина задержки. Сейчас все уже есть и все хорошо. Ждите.

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В статье: Дмитрий Селюк Динамо (Киев) Бенито
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Источник:
Трибуна

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