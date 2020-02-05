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У Зари добавился один соперник по спаррингам
В воскресенье луганчане сыграют с клубом Фламуртари из Косово
Небольшие изменения произошли в графике спаррингов луганской "Зари" на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Как сообщает официальный сайт луганчан, клуб подыскал себе еще одного соперника.
В воскресенье 9-го февраля "Заря" сыграет с представителем элитного дивизиона Косово – клубом "Фламуртари". Ориентировочное начало – 10:00.
Остальные три спарринга, который были запланированы ранее, пройдут без изменений.
6-го февраля – "Ордабасы" (Казахстан); Начало – 16:00.
10-го февраля – "Железничар" (Босния и Герцеговина)
14-го февраля – "Торпедо-БелАЗ" (Беларусь).