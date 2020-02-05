Сабо: Легионеры Динамо, которых взяли в последнее время, не будут показывать нужную игру

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мыслями по поводу трансферов киевлян этой зимой.

- Киевляне не покупают игроков - только свободные агенты. Ожидаете усиления команды этой зимой?

- Со свободными агентами "Динамо" "наступит" на те же "грабли". Усиление - это когда игрок играл в приличной команде и его покупают за хорошие деньги. А брать игроков, которые не подошли нескольким командам - ​​потом снова будет тренер виноват, что они не играют.

О новичках "Динамо" можно будет что-то конкретное сказать после официальных матчей.

- Как считаете, почему киевлянам не подошел Сидклей?

- Да он же не играл. Одну-две игры и в запасе сидел. Он уехал на родину - увидим, как там будет играть.

Когда я ездил смотреть на игроков - смотрел на их качестве, а не то, как они играют в этом матче и на данный момент.

Когда увидел Шевченко в третьей команде - он сначала не играл здорово, но я ему доверял. И не только ему. Я видел, что игроки растут. А если не будут расти... С "Динамо" такое уже было - купили и еще остались некоторые игроки, которые не будут играть. У каждого футболиста есть свои планки и добавлять в игре они не будет.

- Самый результативный полузащитник "Динамо" U21 Денис Янаков может снова уйти в аренду. Почему лучшим игрокам молодежки не дают шанс поработать с основой?

- Наверное, они не видят в Янакове перспективы и не верят в него. Нужно доверять молодому игроку, если он прибавляет в тренировочном процессе и если у него есть данные, что он будет расти. Если нет ни того, ни другого, то игрок "гаснет" на скамейке запасных.

- Киевляне отдали в аренду Гармаша и Родригеса. Избавились от лишних?

- Думал, что с Гармаша вырастет футболист. Пять лет назад он старался, был молодой и живой, пока ему не надоел футбол и не занялся совсем другими делами. С тех пор он "исчез". Так что его аренда - правильный шаг. Нельзя цепляться к арбитрам и оставлять команду в меньшинстве.

Что касается Родригеса, то я сразу сказал, что он не будет играть. Для "Динамо" нужны классные футболисты, которые показывают приличную игру на международной арене. Легионеры, которых киевляне взяли последнее время, не будут показывать нужную для "Динамо" игру. Кроме Вербича и Пиварича.

- Русин вернулся из аренды. Какие перспективы у него под руководством тренерского штаба Михайличенко?

- Назарий "расправил крылья" в "Заре". У него есть скорость, хороший удар и голевое чутье - это уже форвад. Скрипник прошел приличную немецкую школу. Он здорово играл у меня, как левый защитник. Быстрый, мыслящий - такой и тренер стал. И команда играет в него неплохо.

Посмотрим, как сыграет Русин в "Динамо". Как пойдет у него игра зависит от тренера. В "Заре" ему доверяли - забивал, разрывал защитников, было видно, что растет и будет расти. Посмотрим по первым матчах, будет Русин играть в "Динамо", или сидеть на скамейке запасных. Может быть, что поставят, но игра не пойдет, как того хотел тренер и его отправят в запас. Так одну игру, две и парень "скис". Тогда уже нужно будет спрашивать с тренерского штаба.

- Кадара перевели в дубль из-за поведения. Если придется его продать - это будет потерей для "Динамо"?

- Он сделал много ошибок, из-за него проигрывались несколько матчей. Тренерский состав хотел от него получить больше. Не знаю, как он ведет себя внутри команды. У Скрипника и Шарана - железная дисциплина, как в команде, так и за пределами поля. Наверное, Кадар сдал позиции. Я знал еще в конце сезона его хотят отдать или продать. Тем более, в молодежной команде "Динамо" есть хорошие центральные защитники, которым можно и нужно доверять. От этого никуда не денешься.

- Наблюдаете за игрой "Динамо" на сборах?

- Самое главное - тренер должен заложить хороший подготовительный процесс. Когда увидим игру киевлян в первых официальных матчах, будет понятно, как была проведена подготовка. Я с удовольствием посмотрел бы на подготовку Юргена Клоппа. Он не меняет половину состава команды - постоянно играют те же 16 игроков и отдача у команды сумасшедшая.

Сейчас можно сказать, что киевляне будут бороться за второе и третье места. Соперники показывают хорошую игру. "Заря", "Александрия", "Десна" - они захотят обогнать "Динамо", поэтому у киевлян будут проблемы во втором круге чемпината.