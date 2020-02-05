Каштру: Пока что мы отрабатываем глобальную модель игры, а не готовимся к матчу с Бенфикой

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги контрольных матчей с "Македонией ГП" (2:0) и "Сеннерйюском" (2:2).

– Какие основные выводы вы можете сделать, судя по сегодняшним результатам?

– Контекст утреннего матча был проще. Соперник был не слишком силен, мы развивали свою игру и абсолютно нормально победили. В первом тайме наша команда была намного лучше, чем во втором, более скоординированной. Создавали моменты, атаковали через середину и фланги. Во втором тайме было чуть больше хаоса: не так организованны, то выигрывали, то теряли мяч. То есть мы не действовали с той же интенсивностью, как до перерыва, хотя в целом преимущество было большим и победа абсолютно логична. Что касается матча с "Сеннерйюском", мы не начали хорошо. Потеряли огромное количество мячей в начале атаки, а соперник постоянно проходил в зоны и создавал опасные моменты у наших ворот. Где-то с 25-й минуты мы скорректировали некоторое позиционирование и прибавили, полностью контролировали игру и в течение второго тайма удерживали это преимущество, а как только потеряли мяч, за несколько минут до конца соперник в быстрой атаке сравнял счет. К сожалению, должного контроля не было в первые 25 минут матча.

– Какой из спаррингов оказался для вас более информативным? Вы удовлетворены самоотдачей футболистов?

– Ребята, которых мы выпустили в утреннем поединке, сделали то, что должны были. Они полностью контролировали игру, были очень активны и создали несколько голевых моментов. В то же время, как я сказал, второй тайм был не так хорош, как первый. Во втором матче – соперник сложнее и больше трудностей на поле. При наших потерях они даже не убирали мяч из зоны прессинга, а просто создавали опасность нашей линии обороны. Первый тайм был более конкурентным, второй – полностью наш. Смогли изменить счет на 2:1, но в один из немногих моментов, когда "Сеннерйюск" добрался до наших ворот, он забил. Второй матч был намного интереснее первого.

– Какие акценты вы сделали в перерыве, чтобы переломить ход поединка с датчанами?

– Нам нужно было держать мяч на половине поля соперника больше времени, ни в коем случае не терять его в начале атаки, добавить вариативности. Обязаны были проходить через фланги, заводить мяч в середину, отдавать в зону, таким образом создавать острые атаки. Это заставляло соперника опустить свои линии, что уменьшало их возможность доставлять нам проблемы, как они это делали в первом тайме.

– Коваленко забивает во второй игре подряд. Как вы оцените его действия сегодня?

– Да, доволен и Коваленко, и абсолютно всеми другими футболистами, которые поработали. За 11 мест в стартовом составе большая конкуренция. Виктор борется за свое место, как и все другие, он хорошо себя показал.

– Удавалось ли в чем-то моделировать матч с "Бенфикой"?

– Нет. К примеру, вчера "Бенфика" в полуфинале Кубка играла с линией из четырех защитников, двумя опорниками, "десяткой" и двумя вингерами. Чтобы подстроиться под "Бенфику", нам нужно подготовиться совершенно по-другому. И эту стратегию мы отработаем, когда вернемся в Киев. Пока же мы отрабатываем глобальную модель игры, а не готовимся к матчу с "Бенфикой". У нас еще есть время.