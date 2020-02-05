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Чигринский залечил травму и вернулся в основу АЕКа

Премьер-лига
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Украинец снова в обойме

Чигринский залечил травму и вернулся в основу АЕКа
Новина українською

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский восстановился и вернулся в основной состав своей команды.

Дмитрий вышел в старте в воскресном матче чемпионата с "Атромитосом" (1:0), а также в сегодняшнем кубковом поединке с "Панетоликосом" (1:1). Оба матча украинец отыграл от звонка до звонка.

Напомним, что 33-летний защитник получил травму головы еще в начале декабря, и с тех пор на поле не выходил.

Всего в нынешнем сезоне Дмитрий сыграл за АЕК 17 матчей, в которых забил 1 гол.

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В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины)
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