Премьер-лига
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Чигринский залечил травму и вернулся в основу АЕКа
Украинец снова в обойме
Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский восстановился и вернулся в основной состав своей команды.
Дмитрий вышел в старте в воскресном матче чемпионата с "Атромитосом" (1:0), а также в сегодняшнем кубковом поединке с "Панетоликосом" (1:1). Оба матча украинец отыграл от звонка до звонка.
Напомним, что 33-летний защитник получил травму головы еще в начале декабря, и с тех пор на поле не выходил.
Всего в нынешнем сезоне Дмитрий сыграл за АЕК 17 матчей, в которых забил 1 гол.
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