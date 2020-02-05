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Новый мастер стандартов? Де Пена забил шикарный гол со штрафного

Премьер-лига
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Карлос старается, как всегда...

Новый мастер стандартов? Де Пена забил шикарный гол со штрафного
UA-Футбол
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На втором сборе, который сейчас проводит киевское "Динамо" на турецкой земле, команда Алексея Михайличенко разгромила лидера словенского чемпионата "Олимпию" (5:0).

Один из голов в свой актив записал один из самых активных футболистов межсезонья Карлос Де Пена. Уругваец взялся выполнять штрафной удар метров из 25-и и сделал это безупречно. Ударом с левой в "девятку" не оставил шансов голкиперу.

Смотрите.

Отметим, что "Динамо" уже завтра, шестого февраля, проведет свой второй спарринг на втором сборе. Соперником будет норвежский "Стремсгодсет".

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В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
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