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Новый мастер стандартов? Де Пена забил шикарный гол со штрафного
Карлос старается, как всегда...
На втором сборе, который сейчас проводит киевское "Динамо" на турецкой земле, команда Алексея Михайличенко разгромила лидера словенского чемпионата "Олимпию" (5:0).
Один из голов в свой актив записал один из самых активных футболистов межсезонья Карлос Де Пена. Уругваец взялся выполнять штрафной удар метров из 25-и и сделал это безупречно. Ударом с левой в "девятку" не оставил шансов голкиперу.
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Отметим, что "Динамо" уже завтра, шестого февраля, проведет свой второй спарринг на втором сборе. Соперником будет норвежский "Стремсгодсет".