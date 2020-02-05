Селюк: По Каргбо уже были предложения, чтобы взять его в аренду

Агент Дмитрий Селюк заявил о том, что к Ибрагиму Каргбо, которого недавно подписало "Динамо", проявляют интерес клубы из разных стран.

"В "Динамо" знали ситуацию. Каргбо хочется, как и любому футболисту, играть. Он может играть в странах Скандинавии, Беларуси, Казахстане. Уже были предложения, чтобы взять его в аренду до конца сезона.

Но "Динамо" решило, что он останется, будет лечиться. Когда поправиться – снова будет с командой тренироваться, набирать форму", – сказал Селюк.

Напомним, что Каргбо получил травму в одном из спаррингов киевлян.

Также стоит отметить, что футболист не сможет сыграть в этом сезоне за "Динамо", так как уже был заигран за два клуба. Впрочем, данный запрет не распространяется на чемпионаты, который играют по системе весна-осень.