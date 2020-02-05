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ТМ. Львов проиграл представителю второго сербского дивизиона

Премьер-лига
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Сине-золотые львы уступили Графичару

ТМ. Львов проиграл представителю второго сербского дивизиона
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В среду 5 февраля, ПФК "Львов" провел свой второй контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Подопечные Егише Меликяна уступили представителю второго сербского дивизиона "Графичару". Матч закончился со счетом 0:2.

Свой следующий спарринг "Львов" проведет в воскресенье 9 февраля словенской "Муры".

ПФК "Львов" – "Графичар" 0:2

ПФК "Львов": Пеньков — Бусько (Нич, 36), Гончар, игрок на просмотре, Клименчук — игрок на просмотре, Жонатан — Пернамбуко (Ходорковский, 62), Велвес, Шина (Болесу, 62) — игрок на просмотре.

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В статье: ФК Львов
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