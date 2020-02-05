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Тайсон: Тишина, спокойствие и терпение – один из способов борьбы с несправедливостью
Бразилец продолжает бороться с несправедливостью
Капитан (или уже не капитан) "Шахтера" Тайсон, продолжает бомбардировать Инстаграм загадочными философскими постами. Бразилец в очередной раз рассказал, как победить несправедливость.
"Тишина, спокойствие и терпение. Возможно, это один из способов борьбы с большой несправедливостью", – написал Тайсон.
Что имел ввиду хавбек, публикуя мысли, можно только догадываться.
Напомним, что в последнее время Тайсон все чаще намекает на то, что хочет покинуть "Шахтер", однако клуб, судя по всему, не горит желанием отпускать игрока, контракт которого рассчитан до лета 2021 года.