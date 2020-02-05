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Тайсон: Тишина, спокойствие и терпение – один из способов борьбы с несправедливостью

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец продолжает бороться с несправедливостью

Тайсон: Тишина, спокойствие и терпение – один из способов борьбы с несправедливостью
Новина українською

Капитан (или уже не капитан) "Шахтера" Тайсон, продолжает бомбардировать Инстаграм загадочными философскими постами. Бразилец в очередной раз рассказал, как победить несправедливость.

"Тишина, спокойствие и терпение. Возможно, это один из способов борьбы с большой несправедливостью", – написал Тайсон.

Что имел ввиду хавбек, публикуя мысли, можно только догадываться.

Напомним, что в последнее время Тайсон все чаще намекает на то, что хочет покинуть "Шахтер", однако клуб, судя по всему, не горит желанием отпускать игрока, контракт которого рассчитан до лета 2021 года.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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AndrewKruk (Київ)
06.02.2020 в 00:06
Как уже за....ал этот НЫТИК-философ-сопливый
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Tenma7 (Чернигов)
06.02.2020 в 00:03
Трудно понять его.... Как можно бороться с несправедливостью - тишиной, спокойствием и терпением?:DИли это у бразильцев так принято?
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