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Вратарь Карпат нашел погодную причину поражения от боснийцев

Премьер-лига
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Заметил слабую "физуху"

Вратарь Карпат нашел погодную причину поражения от боснийцев
Новина українською

Голкипер "зелено-белых" Олег Кудрик прокомментировал первое поражение своей команды в товарищеском матче на сборе в Турции.

Защитник ворот считает, что команда провела неплохую игру.

"Где-то помешали погодные условия, прежде всего сильный ветер. Ошиблись при розыгрыше мяча и пропустили гол. И если в товарищеских матчах еще можно делать такие ошибки, то в официальных поединках это не допустимо.

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Мы пытались играть низом, так как целенаправленно и точно отдать передачи верхом было очень трудно из-за погодных условий.

Соперник меня ничем не удивил, считаю, что если бы мы были физически подготовлены еще лучше, то должны были бы спокойно одержать победу, тем более, что имели прекрасные моменты для взятия ворот", - говорит Олег.

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В статье: Товарищеский матч Карпаты (Львов) Олег Кудрик тренировочный сбор Тузла Сити (Тузла)
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Источник:
ФК Карпати

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